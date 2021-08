Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a criticat guvernul pe tema restricțiilor pentru persoanele nevaccinate, acuzându-l pe Klaus Iohannis ca împarte oamenii în rai și buni și amenințând ca va ține congresul partidului în fața la Cotroceni. ”Înțeleg ca…

- De la Palatul Victoria s-a facut lista comunicatorilor care trebuie sa arate ”diferența de clasa” intre cele doua echipe aflate in competiție directa, președintele Klaus Iohannis fiind promovat ca partenerul lui Florin Cițu. ”Exemplu de mesaj tematic: Este singurul premier care și-a asumat reforme,…

- Din cauza pandemiei de COVID, Cuba trece printr-o criza economica, cea mai grava din ultimii 30 de ani. Blocajul se resimte și prin lipsa de alimente și medicamente, iar acum, odata cu creșterea numarului de infectari, oamenii și-au pierdut rabdarea.Protesters against the Castro regime flipped a National…

- Adunarile Generale ale organizatiilor locale ale PNL care se desfașoara în perioada 1 iunie -15 iulie nu sunt scutite de duritate și incidente, cele doua tabere care se împart între Ludovic Orban și Florin Cîțu se acuza reciproc de frauda sau intimidare. La Timișoara, deputatul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca alocațiile vor crește etapizat, iar creșterea cu 20% o sa aiba loc in 2022. „Ne menținem decizia de a majora alocațiile etapizat. Acea creștere de 20% se va face din 2022. Ținand cont ca PSD o sa atace la CCR, cel mai probabil o sa fie un OUG pe…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban a fost prezent la ceremoniile de aniversarea a PNL, unde le-a urat „La multi ani” membrilor partidului, din partea presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis. Orban a mai spus ca partidul este judecat pentru ceea ce face la guvernare, motiv pentru care PNL trebuie sa gaseasca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a transmis, luni, liberalilor ca trebuie sa tina cont in primul rand de interesele cetatenilor, pentru ca sunt la guvernare si sunt judecati pentru modul in care guverneaza. "Suntem la guvernare si suntem judecati pentru ceea ce facem la guvernare. Pentru asta nu…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, le-a cerut liberalilor sa se mobilizeze pentru a organiza alegeri interne in partid, iar in toamna sa fie organizat Congresul PNL. Graba liberalilor vine din cauza temerii ca in septembrie am putea avea valul patru al pandemiei de Covid-19. Ludovic Orban le-ar fi spus…