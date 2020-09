Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca bugetul '„nu isi mai poate permite nicio crestere a cheltuielilor in momentul de fata'” si a facut apel la toate fortele politice sa nu sprijine in Parlament raportul comisiilor de specialitate privind rectificarea bugetara, informeaza Agerpres.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la sediul PNL, ca Guvernul nu are bani, in acest moment, pentru dublarea alocatiilor pentru copii. Seful Executivului a fost intrebat ce va face dupa decizia Curtii Constitutionale prin care s-a mentinut prevederea privind dublarea alocatiilor, prin lege, iar…

- Premierul Ludovic Orban nu este multumit de cresterea de 10% a pensiilor anuntata de ministrul Finantelor si ar dori, in schimb, ca pensiile sa creasca cu 15% din septembrie, scrie Economica.net.