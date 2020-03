Stiri pe aceeasi tema

- PNL ar putea avea aceeasi lista de candidati cu USR-PLUS pentru Consiliul General al Capitalei, daca se va ajunge la o intelegere in acest sens intre cele trei formatiuni politice, a declarat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban."Exista doua variante. Sa fie doar sustinerea pentru…

- PNL ar putea avea aceeasi lista de candidati cu USR-PLUS pentru Consiliul General al Capitalei, daca se va ajunge la o intelegere in acest sens intre cele trei formatiuni politice, a declarat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban. "Exista doua variante. Sa fie doar sustinerea pentru Nicusor…

- Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL și USR la Primaria Capitalei, a declarat, joi, ca su-ar dori ca Vlad Voiculescu sa ocupe postul de viceprimar, potrivit Mediafax.Biroul Politic al PNL Bucuresti a decis, joi seara, sustinerea candidaturii lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei, a anuntat presedintele…

- Nicușor Dan i-a mulțumit, joi, liderului liberal Ludovic Orban pentru ca a propus susținerea sa la Primaria Capitalei, adaugând ca este ”un gest de mare responsabilitate politica”, ținând cont ca și PNL avea pe cine sa propuna în cursa pentru PMB.Ce scrie Nicușor…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, crede ca Nicușor Dan poate fi susținut de Partidul Național Liberal la Primaria Capitalei doar daca se inscrie in aceasta formațiune politica, insa acesta este "șovaielnic rau" in discuțiile pe care le are cu șeful liberalilor, Ludovic Orban. Bogdan și Orban…

- ​Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, crede ca Nicușor Dan poate fi susținut de Partidului Național Liberal la Primaria Capitalei doar daca se înscrie în aceasta formațiune politica, însa acesta este „șovaielnic rau” în discuțiile pe care le are cu șeful liberalilor,…

- Europarlamentarul liberal Rares Bogdan a anuntat ca va candida la Primaria Bucureștiului daca ii va cere partidul, anunta realitatea.net ”Eu voi fi intotdeauna pompierul de serviciu acolo unde mi se cere. Nu pot sa ma opun deciziei partidului”, a spus europarlamentarul liberal la Realitatea Plus.Europarlamentarul…

- Ion Cristoiu crede ca PNL are nevoie de o candidatura spectaculoasa (premierul Ludovic Orban) pentru Primaria Capitalei ca sa aiba șanse in fața lui Nicușor Dan, iar la Palatul Victoria ar putea ajunge Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL.„Sunt argumente politice solide (pentru candidatura…