Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna pentru romanii care se afla in Marea Britanie. Premierul Ludovic Orban a declarat marti ca cetatenii romani care sunt astazi in Marea Britanie au drepturile garantate.Pentru romanii care sunt astazi in Marea Britanie, practic, drepturile lor sunt garantate, sunt prevederi in acord care le…

- "Pentru romanii care sunt astazi in Marea Britanie, practic, drepturile lor sunt garantate, sunt prevederi in acord care le garanteaza drepturile. Pentru cetatenii europeni care urmeaza sa se duca in Marea Britanie dupa realizarea Brexitului inca nu exista o reglementare, ea va face obiectul discutiilor…

- Reacția președintelui Iohannis, dupa alegerile din Marea Britanie: “Rezultatul este foarte bun pentru romanii care locuiesc acolo” Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca rezultatul alegerilor parlamentare din Marea Britanie este "foarte bun" pentru romanii care locuiesc acolo,…

- Reacția președintelui Iohannis, dupa alegerile din Mares Britanie: “Rezultatul este foarte bun pentru romanii care locuiesc acolo” Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca rezultatul alegerilor parlamentare din Marea Britanie este "foarte bun" pentru romanii care locuiesc acolo,…

- Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca rezultatul alegerilorparlamentare din Marea Britanie este "foarte bun" pentru romanii carelocuiesc acolo."Acest rezultat e foarte bun pentru romanii din Marea Britanie, pentru ca premierul Boris Johnson impreuna cu Partidul Conservator au dorit - si cred ca doresc…

- Premierul britanic Boris Johnson a promis marti sa scoata Marea Britanie din Uniunea Europeana pe 31 ianuarie si sa incheie un nou acord comercial pana la sfarsitul anului 2020, incercand sa isi promoveze mesajul ca numai el poate realiza rapid Brexitul, in timpul unei dezbateri cu liderul laburist…

- Nu va fi finalizat niciun acord asupra Brexitului miercuri, a anuntat redactorul politic al BBC, Laura Kuenssberg, citand o sursa nenominalizata din cadrul guvernului britanic, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Citește și: Ludovic Orban s-a aliat cu dușmanul de moarte al lui Liviu Dragnea!…

- Premierul britanic Boris Johnson va cere parlamentului sa sustina orice fel de acord privind Brexitul pe care va reusi sa-l obtina din partea Uniunii Europene, a relatat sambata publicatia britanica The Times, citata de Reuters. Johnson va introduce o motiune sambata care ar urma sa fie supusa la vot…