Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a afirmat luni ca PSD a facut "o mare" greseala atacand la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) proiectele privind admiterea la Institutul National al Magistraturii si transportul elevilor pentru care Guvernul si-a angajat raspunderea. "Au…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa discute pe 21 ianuarie 2020 sesizarea Avocatului Poporului in legatura cu prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ, conform agerpres.ro. Pe 28 august, Avocatul Poporului a anuntat ca a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa discute pe 21 ianuarie 2020 sesizarea Avocatului Poporului in legatura cu prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ. Pe 28 august, Avocatul Poporului a anuntat ca a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate…

- Deputatul USR Ionut Mosteanu ii cere premierului Ludovic Orban sa aiba in vedere Ordonanta 57/2019 privind Codul Administrativ si ca pana la finalul anului sa dea o ordonanta de urgenta prin care sa abroge articolul prin care sunt acordate pensii speciale fostilor primari. „In toata agitatia de la Parlament…

- Reprezentantii Blocului National Sindical (BNS) vor organiza miercuri dimineata un protest in fata Curtii Constitutionale, nemultumiti ca CCR nu a luat deocamdata in discutie sesizarile prin care se invoca exceptia de neconstitutionalitate in ceea ce priveste OUG 79/2017, care vizeaza transferul…

- Avocatul Poporului a sesizat, luni, CCR cu o excepție de neconstituționalitate a prevederilor din ordonanța de urgența 111/2010, pe motiv ca ar afecta parinții care au in ingrijire un copil bolnav sau cu handicap. „Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituționala a Romaniei cu excepția de neconstituționalitate…

- Condițiile USR pentru susținerea guvernului premierului desemnat, L. Orban Președintele USR, Dan Barna, și-a depus candidatura la BEC. Foto: Petruta Dinu. USR conditioneaza sustinerea cabinetului pe care premierul desemnat, Ludovic Orban, îl va forma de modul în care PNL se va raporta,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa dezbata, miercuri, sesizarea de neconstitutionalitate a hotararii Senatului de alegere a lui Teodor Melescanu ca presedinte al acestei camere.Citește și: VIDEO Biografia fara perdea a lui Ludovic Orban, premierul desemnat Pe lista de sedinta…