- Romania a inregistrat in 30 septembrie peste 2.000 de cazuri de coronavirus, iar autoritatile cauta vinovatii in loc sa se asigure cu parghiile pe care le au la indemana ca regulile sunt respectate.

- Premierul Ludovic Orban a cerut autoritaților o implementare mai riguroasa a reglementarilor din starea de alerta și mai multe controale, in condițiile in care Romania a inregistrat astazi peste 2.000 de cazuri de coronavirus.

- "Dupa analizele efectuate de INSP si de specialistii din cadrul Ministerului Sanatatii si DSU, se vede clar ca riscul cel mai mare de infectare a fost in cadrul evenimentelor: nunti, botezuri si alte tipuri de evenimente. In care nu s-au respectat masurile de protectie, numarul maxim de persoane…

- De saptamana viitoare, brașovenii și turiștii vor putea utiliza plata electronica a calatoriei in mijloacele de transport in comun, prin intermediul cardului bancar contactless sau al telefoanelor mobile care permit plata direct cu telefonul. ,,Acest sistem de plata pe care il introducem de saptamana…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca in conditiile in care se vor respecta in continuare regulile de protectie sanitara impuse de autoritati, in sezonul de toamna care urmeaza se va lua o decizie legata de vaccinul COVID. Ministrul a adaugat ca este necesarsa se țina cont de inceperea scolii,…

- Avocatul Bogdan Barbuceanu a explicat pentru mai multe publicații ce se intampla daca un parinte refuza sa iși trimita copilul la școala, in contextul generat de Covid-19. Maestrul a declarat ca in Romania invațamantul este obligatoriu, prin lege. Dar a declarat ca daca un parinte refuza sa-și duca…

- Romania a depașit pragul de 1.500 cazuri noi de persoane infectate și a inregistrat, in ultimele 24 de ore, alte 38 de decese. Premierul Ludovic Orban a spus ca nu ia decizii și nu face evaluari dupa datele dintr-o zi, declarandu-se totodata surprins.„Nu iau decizii și nu facem evaluari dupa…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca numarul mare de cazuri de infectare cu noul coronavirus se datoreaza nerespectarii regulilor de protectie sanitara impuse de autoritati. "Astazi am inregistrat cel mai mare numar de persoane diagnosticate cu COVID-19 - 555 de cetateni romani care in urma diagnosticarii…