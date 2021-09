Actualul lider al Partidului Național Liberal a dat de ințeles, in actualul context tensionat la nivelul Coaliției de guvernare, și al discuțiilor pe marginea moțiunii de cenzura a USR PLUS și AUR, ca are in vedere și tot mai apropiatul Congres al PNL-ului, din 25 septembrie, in care se va alege președintele formațiunii. Respectiv se […] The post Orban nu uita de Congresul PNL și se arata optimist, invocand ”prestațiile” lui Cițu din ultimele saptamani: Mi-au crescut semnificativ șansele - VIDEO first appeared on Ziarul National .