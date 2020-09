Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Neamt, Mugur Cozmanciuc, candidat pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean, a declarat, joi, intr-un comunicat de presa, remis AGERPRES, ca Guvernul PNL sustine primariile din Neamt care au obtinut rezultate notabile la accesarea fondurilor europene "Dezvoltarea…

- Președintele PSD Piatra-Neamț, Florentina Moise, face apel al contracandidați sa nu mai foloseasca atacurile la persoana ca argumente electorale, ci sa le vorbeasca pietrenilor despre proiecte. „Din pacate, asistam la un val de jigniri la adresa altor candidați, in special din partea celor de la PNL.…

- Presedintele PNL Neamt, Mugur Cozmanciuc, candidat la functia de presedinte al Consiliului Judetean, a declarat marti, intr-o conferinta de presa alaturi de ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, ca va atrage fonduri guvernamentale si europene pentru dezvoltarea pietei locurilor…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, solicita Guvernului, sa dea in regim de urgența toate avizele necesare astfel incat cel mai mare spital mobil din Romania pentru tratarea pacienților COVID-19 sa poata primi bolnavi. „Noi cu sanatatea oamenilor, liberalii cu tunurile pana la capat! Astazi, la Iași,…

- Interviu cu candidatul PNL la presedintia Consiliului Judetean Neamt Mugur Cozmanciuc a ajuns in Neamț intr-un moment in care scena politica actuala era disproporționata. Partidul Național Liberal se afla in degringolada și conducerea centrala a considerat ca trebuie adus cineva imparțial, pentru a…

- Momente penibile intr-un partid de talia PNL-ului. Președintele partidului și unul dintre oamenii de baza din organizație vin intr-o emisiune ( aici ) și confirma public ca deputatul Laurențiu Leoreanu a fost desemnat candidat in competiția pentru ocuparea postului de primar al municipiului Roman. Dupa…

- Compania Transgaz a inceput probele tehnice la gazoductul Iași – Ungheni – Chișinau, potrivit presei romane care citeaza surse din cadrul Guvernului de la Bucuresti. Probele vor dura citeva zile si reprezinta ultima faza inainte de darea in folosinta a gazoductului, transmite publika.md. La inceputul…

- Așa cum am anunțat luni: lucrarile la DN 15 – de pe Valea Muntelui vor fi finalizate in perioada imediat urmatoare. Miercuri, 8 iulie, s-a semnat acordul care prevede finalizarea lucrarilor de modernizare. Documentul a fost semnat de C.N.A.I.R, Direcția Regionala de Drumuri și Poduri – D.R.D.P Iași…