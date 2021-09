Stiri pe aceeasi tema

- "Asigurarea coeziunii acestei majoritați parlamentare in actul de guvernare reclama extrem de multa experiența, foarte multe calitați, foarte multa știința in materie de negociere. Cred ca nu aveți indoieli legate de capacitatea mea de a asigura o majoritate parlamentara mai solida și mai confortabila.",…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca asigurarea coeziunii majoritatii parlamentare reclama "extrem de multa experienta, foarte multe calitati, foarte multa stiinta in materie de negociere". "Asigurarea coeziunii acestei majoritati parlamentare in actul de guvernare reclama extrem…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, nu participa la festivitațile cu ocazia Zilei Marinei, organizate la Constanța. Liderul PNL a transmis un mesaj pe pagina personala de Facebook, dar nu participa la festivitați. In același timp, președintele Klaus Iohannis și premierul Florin Cițu sunt prezenți…

- Cu o zi înaintea alegerilor la PNL București a început scandalul întrei cei doi contracandidați la șefia organizației. Liderul PNL sector 6, Ciprian Ciucu acuza echipa Violetei Alexandru de "minciuna " și "joc murdar". În replica, Violeta Alexandru, spune…

- Dorin Dobra, fost senator PNL și actual vicepreședinte al PNL Bistrița-Nasaud, susținator al lui Florin Cițu precizeaza intr-o postare pe Facebook ca nu ințelege de ce liderul PNL Bistrița-Nasaud il asigura pe Ludovic Orban de susținerea filialei in lupta pentru șefia partidului. Citește…

- Președintele PNL, Ludovic Orban s-a autocaracterizat și a enumerat calitațile care îl recomanda pentru a candida din nou la președinția PNL. Aflat în campanie interna în județul Argeș, Ludovic Orban a fost întrebat vineri, de presa locala, de ce crede ca merita mai mult decât…

- ”PNL a obținut la alegerile parlamentare doar 74 de mii de voturi in plus, comparativ cu anul 2016. Asta in condițiile victoriilor de la locale și europarlamentare și ale unui PSD slabit. Iar pierderea alegerilor a fost urmata de negocieri nu tocmai inspirate pentru formarea acestui guvern”, a scris…