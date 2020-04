Orban, mascarada unei guvernări Cred ca suntem singura țara europeana care, pe vremurile astea tulburi, nu-și gasește drumul. Ceilalți au adoptat masurile cele mai lejere și se vede ca-și fac loc. Ai noștri, sfidand logica, vin cu improvizații, cu aranjamente sigur discutate politic, care nu duc la vreun rezultat concret. Taraganarea adoptarii unor masuri care ar da un zvac […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

