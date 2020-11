Stiri pe aceeasi tema

- Masca va deveni obligatorie in spațiile deschise in toate județele cu o rata de infectare mai mare de 1,5 cazuri la mia de locuitori, a anunțat, luni seara, premierul Ludovic Orban. De asemenea, acesta a...

- Romanii vor purta masca de protecție și la munte. O stațiune montana din Romania trece la scenariul roșu din cauza creșterii cazurilor de infectare cu noul coronavirus. S-a depașit rata de infectare de 3 la mia de locuitori. Stațiunea din Romania unde masca de protecție va deveni obligatorie Incepand…

- Avand in vedere creșterea numarului de infectari cu SARS CoV-2 la nivelul municipiului Dej, Comitetul Local pentru Situații de Urgența, a hotarat in cadrul unei ședințe convocate miercuri, o noua masura de limitare și prevenire a raspandirii COVID-19 la nivelul municipiului. Astfel, incepand cu data…

- Cum va fi facuta identificarea alegatorilor - cu sau fara masca de protecție pe fața - este una dintre principalele probleme pentru alegerile locale din 27 septembrie.Ludovic Orban a explicat, la B1 TV, ca, in prezent, Romania se afla sub incidenta Hotararii de Guvern care a reglementat prelungirea…

- Ziarul Unirea Purtarea maștii a devenit obligatorie in peste jumatate din județele țarii. Unde trebuie purtata masca de protecție și in spațiile deschise Masca de protecție in locurile publice deschise a devenit obligatorie in mai multe județe din Romania, ca urmare a creșterii ingrijoratoare a noilor…