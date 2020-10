Biroul Politic National al PNL va aproba, luni, un proiect de colaborare cu PMP in consiliile judetene si locale, la nivel de tara, a anuntat, duminica, presedintele partidului, Ludovic Orban. "Chiar daca au avut candidat propriu, noi am anuntat ca suntem deschisi acestei colaborari. Noi maine aprobam in Biroul Politic National un proiect de colaborare cu PMP in consiliile judetene si locale, la nivel de tara si, implicit, va fi si la nivelul Bucurestiului. PMP este aliat cu noi la guvernare, chiar daca a existat o candidatura separata, care trebuie sa recunoastem ca ne-a dat ceva emotii. (...)…