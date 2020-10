Orban își pune toată speranța în alegerile parlamentare: Sunt alegeri decisive pentru România ”Batalia pentru Romania a inceput in 2019, cu alegerile pentru Parlamentul european și cu referendumul inițiat de președintele Romaniei. Atat referendumul cat și alegerile au reprezentat o victorie a președintelui Iohannis, a PNL și a parții din societate care iși dorește o democrație, o justiție independenta, o egalitate a cetațenilor in fața legii și care a susținut ca nimeni nu este mai presus de lege. Batalia pentru Romania a continuat cu batalia prezidențiala in care candidatul PNL Klaus Iohannis a caștigat alegerile prezidențiale fara drept de apel(...). A urmat in 27 septembrie o grea lupta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

