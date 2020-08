Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Ludovic Orban: ,,Imediat ce vom avea o situatie epidemiologica mai buna vom decide deschiderea restaurantelor” Ludovic Orban, premierul Romaniei, a declarat, marti, ca, imediat ce situatia epidemiologica va fi mai buna, Guvernul va dispune redeschiderea restaurantelor, subliniind ca nu…

- Guvernul va imputernici comitetele judetene pentru situatii de urgenta sa poata decide portul mastii si in aer liber in spatii deschise foarte aglomerate, in anumite intervale orare, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban. ‘Propunerea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta este aceea de a…

- Guvernul va imputernici comitetele judetene pentru situatii de urgenta sa poata decide portul mastii si in aer liber in spatii deschise foarte aglomerate, in anumite intervale orare, a precizat Orban.Propunerea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta este aceea de a impune obligativitatea portului…

- Premierul Ludovic Orban a dat asigurari ca pensiile vor creste anul acesta, precizand ca procentul de majorare va fi facut public la finalizarea analizelor economice pe care Guvernul le are in lucru. ‘Singurul lucru pe care pot sa vi-l garantez este ca vom creste pensiile. Cu cat vom creste pensiile,…

- Reprezentantii Guvernului si cei din industria HORECA vor lucra, in cadrul unui grup comun, un set de reguli de protectie sanitara, care sa fie aplicate in restaurante, in perspectiva reluarii activitatii acestora, atunci cand evolutia epidemiologica o va permite."Reprezentantii Guvernului…

- Premierul Ludovic Orban a explicat ca va avea, joi, o intalnire cu mai mulți miniștrii și reprezentanții industriei HORECA pentru a stabili data redeschiderii restaurantelor, insa a precizat ca totul va ține de modul in care patronii iși vor asuma sa respecte regulile de distanțare sociala.Citește…

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica seara ca majorarea pensiilor era greu de suportat chiar si într-o situatie economica favorabila, dar ca, acum, când România este într-o criza, cresterea pensiilor cu 40% nu poate fi sustinuta financiar. CITEȘTE ȘI:…

- Avand in vedere dezbaterile din spatiul public privind recomandarile care vor fi aplicate la reluarea procesului de invatamant in toamna, Ministerul Sanatatii precizeaza urmatoarele: In prezent, Ministerul Sanatatii si Institutul National de Sanatate Publica nu au aprobat un set de masuri sau de recomandari…