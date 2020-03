Stiri pe aceeasi tema

- Florian Bodog, fost ministru al Sanatații, a comentat joi, la Antena3, decizia lui Victor Costache de a-și da demisia de la Ministerul Sanatații, spunand ca daca nu și-ar fi dat demisia, ar fi fost demis de premierul Ludovic Orban pentru modul defectuos in care a gestionat criza legata de coronavirus…

- Premierul Ludovic Orban a confirmat, joi, demisia ministrului Sanatații, Victor Costache. Premierul il va propune la șefia ministerului pe actualul secretar de stat Nelu Tataru. „Am luat act de aceasta demisie, ii voi transmite demisia presedintelui Klaus Iohannis. Aproape 5 luni de zile, Victor Costache…

- Ioana Theodoru La mai bine de 7 ore de la momentul la care ii respira in ceafa “contactului asimptomatic” Ludovic Orban – pe care l-a insoțit la conferința de presa in care anunța ca se izoleaza, și el, și miniștrii, dupa ce au intrat in contact cu senatorul Vergil Chițac, depistat cu noul tip de The…

- Ludovic Orban a declarat luni, dupa citirea moțiunii de cenzura a PSD, ca parlamentarii PNL nu vor vota investirea altui Guvern, chiar daca președintele Klaus Iohannis il va propune tot pe el in funcția de premier. „Daca se ajunge in varianta de anticipate, parlamentarii PNL nu vor vota investirea niciunui…