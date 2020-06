Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, ca este un susținator al vaccinarii, iar cei care se opun spun numai ”absurditați” și „aberații” fiind finanțați pentru campaniile pe care le deruleaza. ”Eu sunt un susținator al vaccinului. Ar trebui sa fim și noi mai proactivi, sa derulam campanii in care…

- Avocatul Gheorghe Piperea spune ca va cere, la Curtea de Apel București, suspendarea starii de alerta, el fiind de parere ca sunt incalcate drepturile fundamentale ale cetatenilor si vrea ca si Romania sa ia exemplul altor tari care nu mai au restrictii atat de dure. „Maine voi depune in nume propriu…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Alba, ca, deocamdata, cei care nu respecta regulile impuse in perioada starii de alerta vor primi o mustrare de la forțele de ordine. De asemenea, prim-ministrul a explicat ca va fi derulata o campanie larga de informare a cetațenilor cu privire la aceste…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat sambata ca, in cazul in care Curtea Constitutionala a Romaniei va declara neconstitutionala legislatia privind starea de alerta, Guvernul va emite o ordonanta de urgenta, transmite Agerpres. Curtea Constituționala a aratat, printr-o decizie din 6 mai, ca drepturile…

- Premierul Ludovic Orban și ministru sanatații, Nelu TAtaru, vor trebui sa dea explicații in Parlament, la solicitarea Camerei Deputaților. Biroul permanent al Camerei Deputaților a decis in urma cu puțin timp audierea ministrului Sanatații Nelu Tataru și premierului Ludovic Orban in Parlament. Nelu…

- Premierul Ludovic Orban a evitat, joi, sa-i mai dea o replica liderului PSD Marcel Ciolacu, spunand ca „e bine ca am depașit aceasta etapa pana la urma”, pentru ca proiectul de lege privind autonomia Ținutului Secuiesc a fost respins ieri in Senat. „Ce sa-i raspund? In calitate de președinte al Camerei…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni seara, intr-un interviu la Digi24, ca noile masuri care vor fi in vigoare dupa 15 mai le vor permite hotelurilor sa funcționeze, insa nu și restaurantelor. ”In privința restaurantelor, riscul epidemiologic este mare, pentru ca e clar ca nu poți sa porți masca,…

- Premierul Ludovic Orban il propune pe Nelu Tataru ministru al Sanatații, in locul lui Victor Costache. “Regret demisia domnului ministru, dar pe de alta parte, o ințeleg”, a declarat prim-ministrul, referitor la demisia lui Costache. El a mai spus ca in cele cinci luni in care a facut parte din Guvern,…