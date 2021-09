Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, liderul PNL, a afirmat sambata, 4 septembrie, intr-o declarație la Deva, unde și-a prezentat Moțiunii „PNL – Forța Dreptei” in Comitetul Director Județean al PNL Hunedoaraca, ca, de cand si-a anuntat candidatura pentru un nou mandat de presedinte al partidului, a trait „cea mai urata”…

- Ludovic Orban, presedintele PNL si al Camerei Deputatilor, il acuza pe premierul Florin Citu, contracandidatul sau la sefia partidului, ca distruge orice sansa de impacare cu USR PLUS. Și asta, pentru un motiv pe care el nici acum nu-l ințelege. Președintele PNL Ludovic Orban a declarat sambata, in…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca actuala campanie interna din PNL este cea mai urata pe care a trait-o in ultimii 30 de ani in politica. „Eu va spun sincer ca am trait din momentul anunțarii candidaturii (lui Florin Cițu-n.r.) este cea mai urata perioada din viața mea in PNL și este practic…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat sambata, in județul Hunedoara, ca la Guvern se pregatesc hotarari pentru demiterea tuturor prefecților și subprefecților USR PLUS. Președintele PNL Ludovic...

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, vineri, ca ultimele evenimente pot afecta opțiunile unora dintre delegații care vor participa la alegerile interne, insa el este sigur ca poate caștiga al doilea mandat de președinte. Orban a spus ca delegații care și-au declarat susținerea pentru el la Congresul…

- USR-PLUS face apel „la toți parlamentarii responsabili” sa semneze moțiunea de cenzura prin care ar putea fi demis Guvernul Cițu, din care și Alianța USR – PLUS face parte. Invitația ii vizeaza și pe reprezentanții opoziției, respectiv PSD și AUR. „Cele 80 de voturi ale USR PLUS care au ajutat la formarea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Bacau, ca nu crede ca poate exista vreun primar liberal „care sa accepte sa voteze un candidat la presedintie pentru ca acel candidat sau oameni din echipa lui ii dau bani”. „Eu nu cred ca poate exista vreun primar al PNL care sa accepte sa voteze…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat marți, 22 iunie, ca liberalii, parlamentarii USR-PLUS și cei ai UDMR vor fi prezenti in Parlament cand se va dezbate motiunea de cenzura contra Guvernului Cițu, dar nu vor vota, pentru ca aceasta a fost decizia luata in coaliție.„Si la nivelul coalitiei, si…