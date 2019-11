Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a declarat ca noul ministru al Energiei este incompetent dupa ce a afirmat ca RADET ar putea intra in faliment, luni, subliniind ca Virgil Popescu ar fi trebuit sa citeasca legislația inainte sa lanseze astfel de declarații.„A ieșit noul ministru al Energiei (Virgil Popescu,…

- Subventionarea pretului platit de toata populatia Romaniei la energie si gaze trebuie sa inceteze si sa continue sa primeasca ajutoare doar cei care au cu adevarat nevoie, a declarat, miercuri, ministrul Economiei Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la preluarea mandatului, scrie Agerpres. …

- Instanta ar putea declara falimentul RADET si luni, primaria Capitalei trebuie sa fie constienta de asta, a afirmat, miercuri, noul ministru al Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu.

- "Dați-mi voie sa fac o corecție, referitoare la știrile bombastice care se deruleaza chiar in aceste momente pe ecrane, firește știti neadevarate, firește fake news-uri, dar ne-am obișnuit. A ieșit noul ministru al Energiei, langa noul premier al Romaniei, sa-i sperie pe bucureșteni ca vor ramane…

- Romania are mare nevoie sa redobandeasca increderea investitorilor, in contextul in care sectorul energetic are nevoie de investitii de zeci de miliarde de euro, a afirmat, miercuri, ministrul propus al Economiei, Mediului de Afaceri si Energiei, Virgil Popescu, fiind audiat de comisiile reunite din…

- Furnizarea energiei termice in capitala Foto: bucurestifm.ro Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, afirma ca sunt întrunite conditiile legale pentru ca RADET sa înceapa furnizarea energiei termice. Primarul a precizat, marti, la Comandamentul de Iarna, ca în…

- Virgil Popescu (51 ani), deputat PNL, a fost propus propus ministru al Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. A mai deținut funcție de conducere la Ministerul Economiei, fiind secretar de stat in perioada noiembrie 2013-februarie 2014. Este doctor in științe economice și absolvent al Colegiului…

- "Daca va fi sa fie o cadere a Guvernului prin motiune de cenzura nu avem ce sa facem la acel moment, dar a pleca inainte, a parasi guvernarea pana la o posibilitate politica nu cred ca ar fi fost intelept. E un fel de situatie ca cea pe care o cunosc si copiii mici si explicata de povestitor prin…