- Premierul Ludovic Orban are, miercuri, o intalnire cu reprezentantii grupurilor parlamentare ale partidelor care au sustinut investirea Guvernului. Au fost invitati la discutiile care se desfasoara la Palatul Parlamentului reprezentantii USR, ALDE, UDMR, Pro Romania, PMP si ai grupului minoritatilor…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca abrogarea mai multor masuri cuprinse in OUG 114 va avea la baza o serie de analize si studii, dar si concluziile rezultate in urma discutiilor cu partenerii sociali. "La asta am cerut acordul Biroului Politic National al PNL sa lucram, practic, la abrogarea in cea…

- Orban: Pana luni, vom avea scenariile si formulele pentru cresterea salariului minim. Nu pot sa spun ca va fi majorat cu 7,2% Premierul Ludovic Orban a declarat ca pana luni Guvernul va avea finalizate scenariile si formulele care stau la baza propunerilor privind cresterea salariului minim, dupa care…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat marți ca OUG de restructurare a Guvernului este in lucru și de aceea nu poate spune la ce ora va avea loc ședința de guvern de astazi. „Este necesara operarea unei restructurari și astazi este in lucru OUG de restructurare a Guvernului. Daca va fi gata, vom…