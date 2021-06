Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban l-a atacat pe Florin Cițu spunand ca cineva are nevoia sa creeze senzația ca are un sprijin. Declarația a fost facuta duminica, la Piatra Neamț, la doar o zi dupa ce conducerea filialei a anunțat ca il sprijina pe Cițu in cursa pentru funcția de președinte PNL. Președintele PNL, Ludovic…

- Ludovic Orban a declarat ca cel care este ales presedintele PNL trebuie sa fie premier, adaugand ca este o mare diferenta intre el si echipa care il sustine pe Florin Citu pentru sefia partidului in ceea ce priveste relatiile pe care le are cu liberalii, conform Agerpres."Domnul Tapu (senatorul Eugen…

- Contre dure intre Florin Cițu și Ludovic Orban, ambii inscriși in cursa pentru șefia PNL. ”Mi-ar lua 24 de ore sa va povestesc”, spune Ludovic Orban, intrebat de ce considera ca ar fi un președinte PNL mai bun decat Florin Cițu. El spune ca Florin Cițu și spune ca e in faza in care „trebuie sa se…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, sambata, ca va respecta o eventuala decizie de inlocuire a sa de la conducerea Camerei Deputatilor, daca va pierde alegerile interne in fata premierului Florin Citu si daca viitoarele structuri de conducere ale partidului vor stabili acest lucru dupa Congresul…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, anunta ca îl sustine pe Ludovic Orban la sefia partidului, "singurul care s-a opus împrietenirii cu PSD din respect pentru alegatorii de dreapta si care a suferit politic pentru verticalitatea lui". "Eu nu mi-as face un proiect…

- Raluca Turcan, ministrul Muncii, a transmis ca il susține pe premierul Florin Cițu in alegerile din interiorul PNL pentru conducerea partidului. Mesajul acesteia arata ca “este nevoie de curaj in acțiunea politica pentru a produce o schimbare de substanța in Romania”. Florin Cițu și actualul lider al…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a comentat miercuri revocarea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatatii, precizand ca ca este obligatia constitutionala a premierului de a veghea la buna functionare a Guvernului si de a interveni cand e cazul, pentru a asigura buna guvernare, exprimand sustinerea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca raspunderea politica "exclusiva" pentru mentinerea lui Vlad Voiculescu in functia de ministru al Sanatatii apartine USR PLUS, punctand ca, in momentul in care premierul Florin Citu considera ca un membru al Cabinetului afecteaza buna functionare…