Stiri pe aceeasi tema

- "Sunt fericit ca sunt prezent astazi la Ramallah. Aceasta vizita marcheaza o etapa importanta in dezvoltarea relatiilor romanesti cu Palestina si reflecta intelegerea si interesul nostru politic si pentru un dialog sustinut si substantial. Discutiile aprofundate pe care le-am avut cu premierul Shtayyeh…

- Premierul Ludovic Orban a declarat marti ca interesul reciproc al Romaniei si Statului Israel este sa extinda si sa aprofundeze dialogul in diferite domenii de interes, mentionand ca in cadrul discutiilor cu omologul sau israelian, Benjamin Netanyahu, va fi abordat si subiectul viitoarei reuniuni interguvernamentale…

- Ludovic Orban efectueaza marti si miercuri o vizita oficiala in Israel si Palestina. Seful Exectivului roman va avea o intrevedere cu Benjamin Netanyahu, la care cei doi vor semna Protocolul de modificare a Conventiei dintre cele doua guverne. De asemenea, premierul Romaniei va avea o intalnire la…

- Prim-ministrul Ludovic Orban va efectua marti si miercuri o vizita oficiala in Statul Israel si in Palestina, context in care va avea convorbiri oficiale cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu si o intrevedere cu omologul palestinian, Mohammad Shtayyeh, relateaza agerpres. Potrivit…

- Ludovic Orban efectueaza marti si miercuri o vizita oficiala in Israel si Palestina. Seful Exectivului roman va avea o intrevedere cu Benjamin Netanyahu, la care cei doi vor semna Protocolul de modificare a Conventiei dintre cele doua guverne. De asemenea, premierul Romaniei va avea o intalnire la Ramallah…

- Ludovic Orban efectueaza marti si miercuri o vizita oficiala in Israel si Palestina. Seful Exectivului roman va avea o intrevedere cu Benjamin Netanyahu, la care cei doi vor semna Protocolul de modificare a Conventiei dintre cele doua guverne. De asemenea, premierul Romaniei va avea o intalnire la Ramallah…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut joi, 3 septembrie 2020, in cadrul vizitei oficiale efectuate in Palestina, o intrevedere cu ministrul afacerilor externe si expatriatilor al Palestinei, Riad Malki. Regasiti mai jos transcriptul declaratiilor ministrului Bogdan Aurescu si traducerea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica, in Gorj, ca motiunea de cenzura a fost mai degraba menita sa rezolve problemele interne ale PSD, fiind depusa "cu spatele la cetatean" si "cu fata spre interesul politic" al social-democratilor. "Cu trei luni inainte de alegeri, sa depui o motiune de…