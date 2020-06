Premierul Ludovic Orban a afirmat, duminica seara, ca decizia privind redeschiderea bisericilor trebuie luata cu precautie si doar in momentul in care avansul epidemiei este la minim. El a precizat ca preotii nu pot purta masti in biserica, iar fortele de ordine nu pot monitoriza respectarea distantei sociale in lacasele de cult.