- "Procurorul sau procurorii probabil considera ca trebuie cercetate faptele, nu stiu daca vor exista, daca voi fi convocat, ma voi duce sa pun la dispozitia procurorului informatiile pe care le detin, pe care in mare parte le-am prezentat in cuprinsul sesizarii", a declarat Ludovic Orban, potrivit…

- ''Cu siguranta. Am indemnat membri de partid, simpatizantii PNL, sa fie prezenti la toate manifestatiile publice pasnice, civilizate, care se organizeaza in sustinerea motiunii de cenzura, care se organizeaza pentru a impiedica Guvernul sa adopte o noua Ordonanta 13, care se organizeaza in apararea…

- Politologul Alina Mungiu Pippidi intervine in scandalul momentului și susține ca Ludovic Orban nu a fost prima opțiune pentru depunerea la parchet a plangerii penale impotriva lui Dancila și Dragnea.

- Consultantul politic Cozmin Gușa a explicat, intr-o intervenție telefonica la Realitatea TV, de ce decizia liderului liberal Ludovic Orban de a face o plangere penala pe numele premierului Dancila este justificata. Impotriva unor oameni ca Dragnea sau Dancila, "absolut orice mijloace care se inscriu…

- Consultantul politic Cozmin Gușa a explicat, într-o intervenție telefonica la Realitatea TV, de ce decizia liderului liberal Ludovic Orban de a face o plângere penala pe numele premierului Dancila este justificata.

- In opinia presedintelui Coalitiei romanilor din SUA, daca DIICOT da curs actiunii penale demarata de Ludovic Orban impotriva premierului Dancila, Romania va fi aruncata in categoria tarilor indezirabile.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat luni ca tentativa celor din coalitia majoritara de a ataca la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) refuzul presedintelui Klaus Iohannis de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este "fara niciun fundament si ii va umple de ridicol".…

- Traian Basescu a precizat ca in fruntea DNA trebuie sa ramana Kovesi pentru ca ea este imaginea luptei anticoruptie din Romania in Occident. "Nu putea sa o schimbe pentru ca in toate cancelarii doamna Kovesi este imaginea luptei anticoruptie. Corect sau incorect asta e imaginea, atata timp…