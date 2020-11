Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban susține ca, daca numarul cazurilor noi de infectare cu coronavirus nu va crește, iar situația generata de pandemie va fi ținuta sub control, nu va fi necesara instituirea starii de urgența dupa alegeri, in contextul in care sunt voci care spun ca imediat dupa vot vom intra in…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca obiectivul Guvernului este sa opreasca creșterea numarului zilnic de infectari cu coronavirus. Luni dupa-masa va avea loc o ședința a Comitetului Național pentru Situații de Urgența unde ar putea fi adoptate noi masuri de restricție.

- Numarul record de infectari obliga autoritațile sa ia masuri rapide și sa caute de urgența soluții. Premierul Ludovic Orban le cere managerilor de spitale, in special celor din Capitala, sa creasca numarul de paturi in secțiile de Terapie Intensiva.

- Orașul Galați și alte trei comune din județ au depașit pragul de infectare de un caz la mia de locuitori. Comitetul pentru Situații de Urgența a decis ca toate școlile sa intre in scenariul galben.

- Guvernul Orban va decide in ședința de astazi prelungirea starii de alerta cu inca 30 de zile. Odata cu prelungirea stari ide alerta ar putea fi anunțate și noi masuri de relaxare. Premierul Ludovic Orban a anuntat ca luni va avea loc sedinta de Guvern in care se vor lua noile masuri privind starea…