- Florin Cițu ii cere explicații lui Ludovic Orban pentru afirmația facuta la finalul Congresului PNL. Orban a anunțat ca parteneriatul sau cu presedintele Klaus Iohannis s-a incheiat. „Ii voi da posibilitatea domnului Ludovic Orban sa clarifice aceasta pozitie, daca nu, o clarificam noi pentru el”, a…

- De la tribuna Congresului PNL, președintele Klaus Iohannis a declarat ca nu e niciun motiv ca premierul Florin Cițu sa-și dea demisia. Discursul președintelui a fost intrerupt in repetate randuri de susținatorii lui Ludovic Orban, care au scandat numele favoritului lor, informeaza Hotnews . „Va vad…

- Klaus Iohannis a ajuns, sambata, 25 septembrie, la Romexpo, acolo unde are loc Congresul PNL. Presedintele a fost intampinat de Ludovic Orban si de Florin Citu, fiind aplaudat de liberalii din exteriorul salii in care se desfasoara evenimentul.

- 5.000 de delegați vor participa sambata, 25 septembrie, la Romexpo, la Congresul in care se va alege noul președinte al PNL, intre Ludovic Orban și Florin Cițu. Libertatea a intrat, vineri la pranz, in sala unde se faceau ultimele pregatiri. La Congresul de sambata va fi ales viitorul presedinte al…

- ”Florin Citu nu are motive sa demisioneze sau sa fie demis”, a spus marți Klaus Iohannis, aflat la New York, adaugand ca actualul premier poate ramane in funcție pana la urmatoarele alegeri. Seful statului a mai anuntat ca va participa, sambata, la Congresul PNL in care se alege presedintele formatiunii.…

- Informația vine in contextul in care cei doi lideri ai USR Plus, Dan Barna și Dacian Cioloș, au anunțat vineri seara semnarea unei moțiuni de cenzura impotriva guvernului, impreuna cu AUR. Pe de alta parte, Dacian Cioloș a precizat ca in ultimele zile, pe fondul crizei guvernamentale profunde, mai mulți…