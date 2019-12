Orban despre interzicerea cumulului pensiei cu salariul din sistemul de stat: Nu este normal

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii: Se lucreaza la un astfel de proiect, in scurt timp voi prezenta in Guvern o propunere coerenta Ministerul Muncii lucreaza la un proiect de lege prin care sa fie interzis cumulul pensiei cu salariul la stat, ministrul Violeta Alexandru declarand ca in foarte scurt timp va prezenta in…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale lucreaza la un proiect de act normativ privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul de la stat, sustine ministrul de resort, Violeta Alexandru. "Se lucreaza la un proiect de lege in cadrul echipei mele la Ministerul Muncii, am facut o prima lectura a unei…

