Ludovic Orban a declarat luni ca PNL este deschis la negocieri dupa caderea guvernului in urma moțiunii de cenzura și ca nu se cramponeaza de "o anumita condiție", referindu-se la faptul ca el a fost desemnat de catre partid drept propunerea de prim-ministru. Precizarea vine in contextul in care Victor Ponta a declarat ca parlamentarii Pro Romania vrea demiterea guvernului, dar nu susține varianta cu Ludovic Orban premier.