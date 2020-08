Stiri pe aceeasi tema

- Candidatii Aliantei PNL-USR-PLUS la sectoarele Capitalei Foto: Arhiva. Conducerea PNL a validat astazi colaborarea cu USR-PLUS și candidații pentru primariile sectoarelor Capitalei și a deci susținerea lui Nicușor Dan la Primaria Generala. Președintele PNL Ludovic Orban declara dupa…

- Conducerea PNL a validat, sâmbata, colaborarea cu USR PLUS si candidatii pentru Primariile sectoarelor Capitalei si a decis sustinerea lui Nicusor Dan la Primaria generala. "Am validat întelegerea unei colaborari loiale cu partenerii de la USR PLUS si, de asemenea, am validat…

- Conducerea PNL a validat, sambata, colaborarea cu USR PLUS si candidatii pentru Primariile sectoarelor Capitalei si a decis sustinerea lui Nicusor Dan la Primaria generala. Am validat intelegerea unei colaborari loiale cu partenerii de la USR PLUS si, de asemenea, am validat atat candidatii Partidului…

- PNL și USR-PLUS au semnat, la finalul unor negocieri care au durat pâna la 3 dimineața, protocolul pentru alianța dreptei în București. Potrivit surselor HotNews.ro, primariile vor fi împarțite 3 la 3, viceprimarii sunt si ei de la fiecare formațiune, iar listele de consilieri locali…

- Negocierile pentru candidați comuni PNL - USR-PLUS in București par sa ajunga la rezultatul dorit de Dan Barna și colegii sai. Potrivit unor surse din USR, in urma negocierilor din ultimele zile, liberalii au decis sa renunțe la candidații care erau refuzați vehement de USR.Astfel, potrivit…

- Candidatul USR-PLUS la Primaria Sectorului 2, denunt penal pe numele edilului in functie, Mugur Mihai Toader, viceprimarului Dan Cristian Popescu si fostului edil Neculai Ontanu pentru plati nelegale catre operatorul de salubritate, scrie News.ro.Citește și: Face furori pe internet servieta…

- Candidatul USR PLUS la Primaria Sectorului 2 al Capitalei, Radu Mihaiu, anunta ca a trimis un denunt penal la DNA pe numele fostul edil al acestui sector Neculai Ontanu, al actualului edil Mugur Mihai Toader si al viceprimarului in functie, Dan Cristian Popescu, pentru infractiuni de abuz in serviciu…