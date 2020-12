Orban: Cetățenii din localitățile carantinate vor putea vota la alegerile parlamentare fără restricții Cetatenii isi vor putea exercita dreptul de vot in toate localitatile care vor fi carantinate in 6 decembrie, nefiind nicio restrictie in acest sens, a declarat, luni, premierul Ludovic Orban. Premierul a mai precizat ca cei carantinați vor putea vota doar folosind urna mobila. “Exercitarea dreptului de vot trebuie sa fie neingradita și in zonele de carantinare. Orice cetațean, chiar daca este intr-o localitate care este temporar sub carantina, are libertatea de a se duce la secția de vot și sa voteze, fara sa dea declarație. E ziua votului. Toata lumea știe ca oamenii merg sa-și exercite dreptul… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

