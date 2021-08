Orban: Cel puţin 40 de miliarde de lei trebuie prevăzuţi pentru PNDL 3 Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca "este imperios" ca inca de pe acum sa inceapa pregatirea PNDL 3, astfel incat de anul viitor sa intre efectiv in functiune si ca, pentru acest program, trebuie prevazuti cel putin 40 de miliarde de lei, suma care sa vizeze dezvoltarea infrastructurilor rutiere, de gaz, de apa si canal.



