Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat sambata ca va candida pentru un nou mandat, la alegerile interne din acest an pentru șefia Partidului Național Liberal. „Candidez cu o carte de vizita care este cunoscuta de toti colegii mei si care este practic un argument puternic pentru a putea sa ma prezint in fata colegilor mei cu un proiect pe urmatorii patru ani de zile, care sa permita PNL sa realizeze pentru Romania tot ceea ce a promis”, a declarat Orban la Zalau. Alegerile interne, motiv de dispute in partid In PNL sunt mulți contestatari ai actualului lider, asta dupa ce negocierile pe care…