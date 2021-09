Președintele PNL a declarat ca liberalii au de ales intre “un om care a provocat criza din coalitie si omul care poate sa rezolve criza”. Participanții la congres vor decide intre “un om care intr-adevar ar putea sa fie premier si un om care nu mai poate sa fie premier, decat daca il tine in viata PSD-ul”, mai susține Ludovic Orban. Este un nou episod, dintr-o lunga serie de atacuri intre Orban și Cițu, care lupta pentru șefia PNL. Congresul formațiunii are loc pe 25 septembrie, adica in zece zile. “Asa cum arata astazi peisajul, este foarte clar ca nu mai avem de ales intre o doua solutii, una…