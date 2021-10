Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al PNL Ludovic Orban ii critica in termeni duri pe fostii sai colegi din partid, despre presedintele Klaus Iohannis afirmand ca „a luat-o razna complet, parca a uitat ca este presedinte si se comporta ca un turist strain care se afla in Romania”, iar despre premierul Florin Citu apreciind…

- "Cred ca nu iși va termina mandatul, sincer. Cred ca toate formațiunile politice vor susține suspendarea.Pana pe 15 noiembrie Guvernul trebuie sa trimita legea bugetului ca sa nu mai ajugem in situația sa se adopte bugetul in luna martie. Sunt toate problemele extrem de serioase cu care se confrunta…

- Fostul presedinte al PNL Ludovic Orban ii critica in termeni duri pe fostii sai colegi din partid, despre presedintele Klaus Iohannis afirmand ca „a luat-o razna complet, parca a uitat ca este presedinte si se comporta ca un turist strain care se afla in Romania”, iar despre premierul Florin Citu apreciind…

- Fostul lider PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la Realitatea PLUS, ca in opinia sa nu o sa mai dureze mult timp pana cand „toate formațiunile politice” vor vota suspendarea din funcție a șefului statului. „Avem un Presedinte care a luat-o razna complet. Se comporta ca un turist strain…

- Ludovic Orban, fostul lider liberal, a declarat, intr-un interviu pentru RFI , ca presedintele Klaus Iohannis ar incalca Constitutia, daca l-ar desemna premier tot pe Florin Citu, si ca „e o ineptie politica” sa fie propus Citu, in conditiile in care astfel nu exista nicio sansa de a forma o majoritate…

- Președintele Iohannis a ajuns sa fie criticat și certat de aproape toata lumea mai puțin de Florin Cițu și membrii #echipeicaștigatoare care se pregatește sa sarbatoreasca deja victoria de la Congresul de pe 25 septembrie. Aceasta turnura majora a forțelor politice plus reacția vehementa a tot mai multor…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat miercuri ca președintele Klaus Iohannis poate rezolva criza guvernamentala in care se afla Romania in prezent chiar astazi daca dorește și are și obligația constituționala de a se implica pentru a media intre cele doua parți, relateaza Digi24 . El a precizat…

- Dosarul penal pentru consum de alcool și cel legat de neachitarea unui credit de 6.700 dolari, in care a fost implicat premierul Florin Cițu, au afectat atat imaginea acestuia cat și pe cea a PNL, susține actualul președinte al partidului, Ludovic Orban. „Orice face Florin Citu bun sau rau face bine…