Stiri pe aceeasi tema

- Inchierea piețelor inchise a dus la o scadere a PNL in sondaje. Culmea, cu cateva zile inainte de alageri, premierul Ludovic Orban anunța ca vrea sa deschida piețele, deși in Romania capacitatea de testare s-a redus la sub 20%. "Analizam posibilitatea redeschiderii piețelor, orice redeschidere…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca Guvernul, prin masurile de restrictie recent adoptate, nu a inchis pietele, ci a suspendat pentru o perioada de 30 de zile functionarea celor care sunt in spatii inchise. „Nu mai folositi termenul inchiderea pietelor. Inca o data va spun despre piete, in mod…

- Incepand de luni, pietele agroalimentare care functioneaza in spatiu inchis nu mai functioneaza, timp de cel putin o luna. "Imi cer scuze pentru neplacerile pe aceasta perioada scurta create celor care pana acum faceau comert in spatii inchise. Dar nu-mi aduc aminte sa fi vazut vreun lider PSD sa-si…

- Camera Deputatilor a votat, marți, ca pe durata starii de alerta pietele agroalimentare in spatii inchise isi vor putea continua activitatea, dupa ce Guvernul stabilise ca va fi suspendata activitatea piețelor care funcționeaza in spații inchise. Intrebat daca va promulga legea, președintele Klaus…

- Hala Agroalimentara din centrul municipiului, hala Astralis și toate piețele din municipiu și județ care funcționeaza in spații inchise, nu au mai fost deschise luni dimineața, avand in vedere Ordinul autoritaților privind inchiderea piețelor și halelor agroalimentare ce funcționeaza in spații inchise,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica, referitor la restrictiile pentru prevenirea raspandirii COVID, inclusiv cele vizand suspendarea activitatii pietelor care functioneaza in spatii inchise, ca masurile au fost luate tinand cont de evaluarile facute de specialisti in sanatate publica privind…

- Pietele agroalimentare care functioneaza in spatii inchise nu vor mai avea activitate, incepand de luni, pe o durata de 30 de zile, cat dureaza restrictiile impuse prin CNSU, a precizat primarul Municipiului Iasi, Mihai Chirica. Potrivit acestuia, decizia a fost luata in urma unei discutii telefonice…

- Premierul Ludovic Orban a discutat sambata despre problema pietelor inchise la interior cu primarul Capitalei Nicusor Dan, dar si cu presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania, Robert Negoita, urmand astfel sa se organizeze piete volante.