- Parlamentul Romaniei se reuneste luni pentru a vota investirea Guvernului Orban. Ministrii propusi de premierul desemnat Ludovic Orban au fost audiati, marti si miercuri, in comisiile de specialitate ale Parlamentului, trei dintre cei 16 primind aviz negativ. Pana acum Guvernul lui Ludovic…

- Victor Ponta a anunțat, duminica, la Antena 3, ca parlamentarii Pro Romania care vor intra in plenul Parlamentului pentru a vota la investirea guvernului condus de Ludovic Orban vor fi excluși din partid.Fostul premier a precizat ca Pro Romania nu va vota pentru investitura și a numit ”stransura”…

- Senatorul neafiliat Adrian Țuțuianu a afirmat, joi, ca parlamentarii Pro România nu vor participa la votul pentru învestirea Guvernului Orban, în plenul reunit de luni al Legislativului, relateaza Mediafax.”Nu se schimba nimic, noi am spus ca nu putem susține un guvern al…

- Viorica Dancila sustine ca cei care vor participa la vot vor fi exlusi din partid. Premierul demis a mai spus ca aceasta masura il va viza si pe Paul Stanescu in cazul in care acesta va participa la votul de marti. "Daca noi am participa la vot si am vota guvernul, inseamna ca am fi de acord…

- Viorica Dancila a criticat masurile de austeritate anuntate de Ludovic Orban in programul de guvernare si, intr-o interventie la Romania TV, a subliniat inca o data ca PSD nu va asigura cvorumul in parlament, in ziua votului. “Am lecturat programul de guvernare. Este un program de guvernare, așa cum…

- "Ceea ce face domnul Orban este incalificabil. A reușit sa șocheze o țara intreaga cand a somat guvernul sa nu mareasca salariul minim și a amenințat ca daca o vom face va modifica hotararea de guvern. Oare cat poate sa ii urasca pe romani, daca o masura pe care oamenii o așteapta reprezinta un pericol…

- Joi au loc din nou, negocieri, pentru formarea Guvernului Orban, dupa demiterea Executivului condus de Viorica Dancila. Liderii care se vor afla fata in fata cu premierul desemnat sunt Victor Ponta, Calin Popescu Tariceanu si Kelemen Hunor. Sunt discutii complicate, in conditiile in care Victor Ponta…

- "Asteptam partidele care au votat demiterea guvernului sa vina si sa isi asume responsabilitatea guvernarii. Sa vina cu programul, cu viziunea si cu bugetul. Orice intarziere si orice pierdere de timp este o bataie de joc la adresa romanilor, pentru care vor fi taxati la vot, impreuna cu presedintele…