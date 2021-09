Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca liberalii sunt apostrofati de oameni pe strada sau pe conturile de Facebook din cauza scandalului din partid, scrie News.ro. „Stiti foarte bine cum ne apostrofeaza lumea pe strada, toti aveti conturi de Facebook sau comunicare sociala, stiti foarte…

- Ludovic Orban le amintește celor de la USR-PLUS ca "exista un acord de coalitie".Intrebat daca Florin Citu ar putea fi inlocuit cu un premier din partea USR PLUS, Orban a spus ca „nu exista aceasta ipoteza" și ca „refacerea coalitiei se face pe baza acordului existent, eventual se pot completa anumite…

- Ludovic Orban, a declarat, duminica, la Iasi, ca nu este luata în calcul varianta înlocuirii actualului premier Florin Cîtu cu unul din partea USR PLUS, liderul liberal susținând și ca Dacian Cioloș a încercat sa devina președintele PNL, transmite Agerpres.Reacția sa…

- ​PSD va vota moțiunea de cenzura a USR-PLUS și AUR daca aceasta va ajunge în plen și daca cele doua partide vor susține alegerile anticipate. "Daca motiunea aliantei USR-AUR va ajunge la vot în plen, atunci PSD o va vota, dar nu sa se întoarca Barna în Guvern si…

- George Simion, co-președintele AUR, a vorbit, joi seara, intr-o intervenție la Antena 3, despre discuțiile pe care le-a avut cu cei din USR PLUS pe tema moțiunii de cenzura pe care vor sa o depuna impotriva guvernului Cițu. Acesta spune ca nu vede o problema in a-și asuma o moțiune impotriva premierului…

- Liderul social-democrat, Marcel Ciolacu, face o paralela intre PSD și naționala de fotbal a Elveției, care s-a impus luni seara in fața Franței: „Ca și Elveției, nimeni nu ne da șanse azi la moțiunea de cenzura. Dar ne vom bate pana la ultimul vot”. „Aseara (luni seara – n.r.), alaturi de alte zeci…

- „Eu nu am atacat colegii, am facut declarații corecte. Am susținut toate deciziile guvernamentale. Daca vi se pare atac sa vorbesc despre suflul nou cu colegi vechi... Pentru mine e important sa existe un echilibru intre tinerețe și experiența. La masa asta sunt colegi care ma ataca public. Eu voi duce…