- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost ales, luni seara, in functia de presedinte al Camerei Deputatilor, cu 179 de voturi ”pentru”. Presedintele PNL, Ludovic Orban, si liderul de grup al deputatilor PSD, Alfred Simonis, au fost singurii candidati pentru functia de presedinte al Camerei Deputatilor.…

- Liderii celor trei partide negociaza imparțirea funcțiilor de premier și de președinte al Camerei Deputaților și al Senatului in viitorul Parlament care se va reuni luni, 21 decembrie, in noua componența rezultata dupa alegerile parlamentare din 6 decembrie. Coaliția viitoarei guvernari a promis joi…

- Biroul Politic Național al PNL a votat miercuri, in unanimitate, ca partidul sa se prezinte la negocierile pentru formarea Guvernului cu doua propuneri pentru cei de la USR PLUS și UDMR, care le vor fi parteneri intr-o viitoare coaliție de guvernare. Propunerea 1 este ca Ludovic Orban sa fie premier,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban a declarat luni, dupa consultarile de la Cotroceni, ca nu este de acord cu guvern de uniune naționala susținut de PSD. DE asemenea, liderul PNL a spus ca partidul nu renunța la președinția Camerei Deputaților.Ludovic Orban:I-am prezentat președintelui poziția…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a fost surpriza ALEGERILOR PARLAMENTARE 2020, atat in țara, cat și in diaspora. Formațiunea a trecut pragul electoral și a intrat in Parlamentul Romaniei. Un scor neașteptat a obținut și in municipiul Dej. La nivel național , AUR a obținut 535.828 voturi (9.08%)…

- Astazi au loc alegeri parlamentare in Romania. Alegatorii sunt chemați la vot pentru a decide cine va face parte din Parlamentul Romaniei pentru urmatorii patru ani. Prezența la vot la alegerile parlamentare din 6 decembrie este monitorizata in timp real și disponibila pe site-ul prezenta.roaep.ro.Secțiile…