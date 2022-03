Orașul Slavutici, de lângă Cernobîl, este blocat de ruși. Oamenii nu mai pot merge la muncă, la centrala nucleară Denisenko a reamintit ca Slavutych se afla in teritoriul ocupat, dar trupele ruse nu au intrat acolo pana joi.„Ieri s-au apropiat de punctele de control (in Slavutych – n.red.), au tras in ei. Și acum autoritațile orașului au cerut tuturor sa nu iasa afara, pentru ca lunetiștii lucreaza. De fapt, armata rusa este cu aproximativ 1 km mai aproape de intrarea in oraș, iar orașul este blocat de facto de trupele ruse”, a spus el.Consilierul ministrului Afacerilor Interne a precizat ca oamenii legii nu au inca informații despre victime.Separat, el a reamintit ca centrala nucleara de la Cernobil, care… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

