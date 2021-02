Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare in orașul Nadlac, din județul Arad, se apropie de 5 la mia de locuitori, iar Comitetul Județean pentru Situații de Urgența cere carantinarea localitații, anunța MEDIAFAX. CJSU cere Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției emiterea ordinului șefului Departamentului…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Arad solicita Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției emiterea Ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgența instituirea masurii de carantina zonala, incepand data de 14 februarie, ora 22:00, pentru o perioada de 14 zile,…

- Autoritatile din judetul Botosani propun carantinarea, incepand din seara zilei de joi, 28 ianuarie, a localitatii Havarna, unde rata de infectare cu virusul COVID-19 a ajuns, miercuri, la 11,85 cazuri la 1.000 de locuitori. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a adoptat o hotarare prin…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat, duminica, suspendarea zborurilor din si catre Marea Britanie si Irlanda de Nord, pentru o perioada de 14 zile, precum si introducerea celor doua tari pe lista statelor pentru care se instituie carantina asupra persoanelor care sosesc in…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Alba a adoptat, joi, o hotarare prin care propune instituirea carantinei in comuna Vintu de Jos, avand in vedere situatia epidemiologica generata de coronavirusul SARS-CoV-2, care a dus la inregistrarea in comuna Vintu de Jos a unei rate de infectare…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Arad a emis Hotararea nr. 78/24.11.2020, privind solicitarea adresata Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției emiterea Ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgența pentru instituirea masurii de carantina zonala, incepand…

- Direcția de Sanatate Publica a județului Brașov a efectuat analiza de risc a comunitații din unitatea administrativ-teritoriala Sambata de Sus, județul Brașov, avand in vedere incidența cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2. In urma evaluarii situației epidemiologice,…