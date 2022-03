Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a preluat controlul asupra orasului Slavutici, unde locuieste personalul centralei nucleare avariate de la Cernobil, l-a arestat pe primar si a provocat, astfel, manifestatii pro-ucrainene, anunta sambata autoritatile regionale ucrainene, relateaza AFP.

- „Pravda” inseamna, si in limba rusa, dar si in cea ucraineana, „adevar”. Cum a aratat ziua de 18 martie 2022, descrisa de cele doua ziare „Pravda”, unul cu redactia la Moscova, celalalt, la Kiev. Pravda din Rusia e o publicatie online inregistrata in 1999 si detinuta azi de TechnoMedia LLC. A castigat…

- La Kiev, trupele rusești au tras in uzina Antonov, anunța Administrația de Stat a orașului Kiev, pe Telegram.La fața locului se afla chiar in prezent pompierii, personalul medical, precum și personalul altor servicii care pot ajuta in astfel de imprejurari.Fabrica de avioane Antonov este situata intr-o…

- Armata rusa continua bombardamentele și atacurile in Ucraina, dar ucrainenii lupta neinfricați inmpotriva invadatorilor. Un clip video devenit viral pe rețelele de socializare arata rezistența pe care o opun civilii dintr-un oraș ocupat de trupele ruse, in timp ce soldații ruși trag focuri de arma de…

- Un bombardament rusesc a lovit vineri centrala nucleara Zaporijjia, cea mai mare din Europa, situata in centrul Ucrainei, declanșand un incendiu și ajungand la una dintre unitațile acesteia, a declarat vineri purtatorul de cuvant al acestei centrale, potrivit AFP, Kyiv Independent și CNN. „In urma unui…

- Dupa o noapte de liniște in Kiev, luni dimineața mai multe explozii s-au auzit in capitala ucraineana si in orașul Harkov. Orașul Cernihiv este in alerta dupa ce o racheta a lovit o cladire rezidentiala. Bilanțul civililor uciși de la inceputul invaziei rusești a urcat la 352, dintre care cel puțin…

- CREȘTE nivelul de radiații de la Cernobil, dupa ce rușii au ocupat centrala nucleara, spune Agenția Nucleara Ucraineana CREȘTE nivelul de radiații de la Cernobil, dupa ce rușii au ocupat centrala nucleara, spune Agenția Nucleara Ucraineana Agenția nucleara ucraineana a declarat ca inregistreaza o creștere…