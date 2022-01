Stiri pe aceeasi tema

- Deși rata de incidența COVID este scazuta (0,32 la mie), in municipiul Giurgiu elevii se intorc de luni la școala on-line. Motivul: autoritațile nu mai au bani pentru plata combustibillui necesar incalzirii unitaților de invațamant. Anunțul a fost facut in ultima zi a anului 2021 de primarul municipiului,…

- Inspectoratul Școlar Bistrița-Nasaud a transmis astazi situația referitoare la grupele/clasele suspendate din cauza cazurilor de CoVid-19. Luni, 13 decembrie nu se fac testele cu saliva. Motivul? Acestea nu au mai fost trimise școlilor pentru a fi ulterior distribuite elevilor. „Vineri, 10 decembrie…

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cîmpeanu, anunta în urma cu o zi ca 67,79% din numarul total al unitatilor de învatamânt, de stat si privat, au decizie de desfasurare a cursurilor cu prezenta fizica. Sorin…

- Elevii din Romania trebuie sa mearga neaparat la școala in ciuda crizei sanitare, spune ministrul interimar al Educatiei, Sorin Campeanu. Motivul este faptul ca mulți copii traiesc in mediul rural și nu au acces la internet de calitate, iar trecerea in online inseamna ruperea completa de educație.…