- Asociația Flamanda de Stomatologie iși exprima dubii serioase cu privire la calitatea diplomelor absolvenților de stomatologie eliberate in Romania. Organizația acuza ca diplomele se pot cumpara și ca absolvenții nu cunosc informații de baza. Ministrul Sanatații a cerut explicații din Romania.

- Polițiștii clujeni din cadrul biroului pentru Protecția animalelor au deschis un dosar penal pentru schingiurea animalelor, in urma morții patrupedului ce a fost „uitat” in mașina pe caldura.

- FOTO| Povestea cu final fericit a lui Samy, patrupedul paralizat și abandonat intr-un sac de rafie langa o biserica din Alba: O mana de cațel care a unit prin iubire o mulțime de oameni FOTO| Povestea cu final fericit a lui Samy, patrupedul paralizat și abandonat intr-un sac de rafie langa o biserica…

- Manastirea Rameț, locul perfect din Alba, pentru o vizita de suflet. Povestea unuia dintre cele mai vechi așezaminte ortodoxe Pentru ca vara și vremea frumoasa persista, puteți profita de acest weekend pentru a vizita Manastirea Rameț, unul dintre cele mai frumoase monumente din județul Alba. De asemenea,…

- Apa comunei Rimetea din Transilvania este infestata cu nitriți și nitrați. Chiar daca in comuna a fost modernizata rețeaua de furnizare a apei, este neautorizata. Aici ajung anual și 100.000 de vizitatori, iar localnicii traiesc exclusiv din turism. Peste 50 de pensiuni funcționeaza in comuna. In urma…

- Avertizari Cod Galben și Cod Portocaliu de furtuni și ploi torențiale, in Alba și alte județe din țara, pana sambata dimineața Meteorologii au emis avertizari Cod Galben și Cod Portocaliu de instabilitate atmosferica și furtuni, valabil in Alba și alte județe din țara de vineri pana sambata dimineața. …

- Un juriu federal din Camden, New Jersey, SUA, a decis luni, 13 iunie, in favoarea unei fostei directoare regionale Starbucks, Shannon Phillips, care a dat in judecata lanțul de cafenele pentru ca „a concediat-o pe nedrept, din cauza ca era de culoare alba”. Potrivit CNN, femeia ar trebui sa primeasca…

- Distrugerea barajului Kakhovka din sudul Ucrainei reprezinta o amenințare pentru centrala nucleara Zaporojie, dar situația este sub control, a declarat marți agenția de stat ucraineana pentru energie atomica.