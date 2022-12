Stiri pe aceeasi tema

- Profit net de 20,12 miliarde de lei in primele 9 luni, fața de 7,16 miliarde in tot anul trecut. Cam așa ”joaca” marii producatori de energie din Romania in plina criza energetica regionala și globala. Ca local nu putem vorbi de criza energetica. Dimpotriva, putem vorbi de un ”an de aur”. Producatorii…

- In ultimii ani, in perioada sarbatorilor de Craciun, oamenii iși planifica excursiile in funcție de celebrele targuri ce se organizeaza in diferite locuri din țara, insa prea puțini știu despre orașul din Romana care se transforma intr-o comoara iarna. Este foarte puțin vizitat, ceea ce inseamna ca…

- Romania este lovita de un val de viroze, iar cei mai mulți copii au ajuns de urgența la spital. In Arad se inregistreaza cel mai mare numar de viroze respiratorii. In doar trei zile la secția de pediatrie a spitalului au fost internați 38 de copii, iar cei mai mulți au avut afecțiuni respiratorii.

- Unul din cele mai așteptate momente ale anului, mai ales de cei mici, este Craciunul. Pe de-o parte pentru ca primesc zeci de cadouri, pe de alta datorita feeriei luminițelor de Sarbatori. Orașe mari, precum Capitala, au anunțat deja instalarea acestora. Dar, din cauza facturilor mari la curent, aflam…

- Dupa Carrefour, Metro a devenit și el clientul Casei de Comert Agroalimentar Unirea, care a anunțat ca a livrat 13 tone de varza retailerului german. „Vineri, 28 octombrie 2022, Casa de Comert Unirea a realizat o alta livrare de legume de la legumicultorii romani catre magazinele METRO Cash & Carry.…

- In ultimele patru luni, in Romania prețurile la locuințe au inceput sa scada ușor. In aceeași situație insa se afla și vanzarile, de vina ar fi dobanzile mari la credite, care ii fac pe oameni sa se gandeasca de doua ori inainte sa cumpere o casa.Daca la inceputul anului locuințele s-au scumpit, in…

- Accesul pacientilor la medicamente continua sa fie o provocare pentru Romania. Ne situam in continuare pe ultimul loc in UE in ceea ce priveste timpul de punere pe piata a medicamentelor inovative. Producatorii spun acum ca industria farmaceutica nu mai are protectie in privinta pretului la energie…

- Prețurile continua sa creasca de la o zi la alta și asta se intampla chiar și in domeniu imobiliar. Cei care vor sa iși cumpere o locuința trebuie sa economiseasca banii grei, insa acum pot avea parte de o casa la un preț extrem de accesibil, cu mult sub prețurile gasit in general pe piața imobiliara.…