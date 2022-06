Orașul din România unde un apartament costă cât un loc de parcare în București Orașul din Romania unde un apartament costa cat un loc de parcare in București. Prețurile pe piața imobiliara au explodat in 2022. Cel mai scump oraș din țara este Cluj Napoca, unde pentru un singur metru patrat, romanii platesc prețuri care depașesc 2.000 de euro. Bucureștiul este undeva la mijloc, insa un oraș din Romania ne-a atras atenția. Aici, un apartament cu doua sau cu trei camere ajunge sa coste cat un loc de parcare din Capitala țarii. Orașul din Romania unde un apartament costa cat un loc de parcare in București In București, la blocurile noi, un loc de parcare, fie el subteran sau… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

