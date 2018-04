Orașul din România în care te ia “RADARUL” dacă arunci gunoiul pe stradă Chiar și așa, fenomenul este greu de oprit. In fiecare zi apar alte locuri unde oamenii duc mobila veche, resturi menajere sau moloz. O strada a fost transformata intr-o rampa de gunoi de oamenii certati cu bunul simt, care au adus materiale de constructii, mobilier vechi, saltele sau resturi menajere. Camerele de supraveghere i-au surprins pe mai multi indivizi care vin incarcati cu gunoaie si le arunca pe jos in mormanul de deseuri. Unul dintre ei impinge un carucior, se opreste, se uita in spate, apoi descarca mai multi saci de gunoi si cutii pe spatiul verde de langa un trotuar. Iar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ce a cautat totuși mașina polițiștilor locali parcata nu pe unul, ci pe doua locuri de parcare destinate persoanelor cu handicap? Agenții se scuza ca au oprit pentru a-l amenda pe un șofer cu un BMW care era oprit pe un alt loc destinat persoanelor cu handicap și ca daca ar fi lasat mașina in alta…

- Este misiunea care le-a fost incredintata de edilii locali, speriati ca s-ar putea trezi cu o noua amenda, din cauza ca nu recicleaza ambalajele de plastic. Agentii nu vor sta prea mult in jurul pubelelor. La un moment dat, vor fi inlocuiti cu niste camere de supraveghere.

- Presedintele ALDE si al Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat vineri, la Pitesti, ca toate deciziile pe care le-a luat ca politician au avut la baza interesul national, care ar trebui sa fie aparat inclusiv in relatiile Romaniei cu alte state. "Discut cu colegi din generatiile un pic…

- Fara doar și poate Radu F Constantinescu continua sa fie unul dintre cei mai citiți bloggeri din Romania. Cu o activitate de peste 10 ani, timp in care a scris despre problemele amoroase atat ale femeilor cat ale și barbaților, Radu F Constantinescu fuge de titulatura de „psiholog”. Ani la randul Radu…

- Periculoase, abuzive, inoperabile, cu ”dedicatie”, devastatoare ca efect, imposibile. Acestea au fost expresiile folosite cel mai des in spatiul public cu privire la modificarile legilor justitiei. Atentia specialistilor din domeniu s-a concentrat pe tentativa de a controla politic justitia, insa au…

- Fondatorii principalelor platforme care au initiat cele mai mari miscari de strada de dupa Revolutie, au explicat, care este mecanismul desfasurarii unui protest de amploare sau cum se stabileste locul si data.

- Cei mai mulți oameni nu sunt informați despre efectul pe care-l are uleiul ars asupra mediului in care traiesc. Astfel, dupa ce prajesc ceva in bucatarie, ei arunca uleiul la chiuveta, convinși ca este dizolvat de detergenții parfumați. Un litru de ulei folosit aruncat la canalizare poate…