- Un sondaj realizat de INSCOP Research releva ca majoritatea romanilor cred ca Romania de maine condusa de copiii de azi va arata mai bine, 54% dintre cei intrebati fiind de aceasta parere, in timp ce 25,2% spun ca va fi mai rau, iar 15,7% ca va fi la fel. Conform cercetarii sociologice, dintre cei care…

- Dilema mare la Motru, unde Primaria a impodobit orasul pentru sarbatorile de iarna, nu doar cu stelute si Mosi Craciuni, ci si cu iepurasi si oua rosii. Cei mici se bucura de figurine, dar parintii si bunicii lor fac ochii mari cand trec pe langa iepurasii pe care i-au mai vazut si in primavara. Primaria…

- Parinții din generația Z nu vor sa perpetueze „mitul” lui Moș Craciun. Pentru unii, a spune „adevarul” despre existența Moșului este o forma de „educație pozitiva”. Moș Craciun este cea mai recenta tradiție care a cazut victima generației Z (generația care le-a succedat „milenialilor), care vrea sa…

- Targul de Craciun se inaugureaza, la Targu Mureș, in prezența lui Moș Craciun. Targul de Craciun se va deschide pe 5 decembrie, va oferi o gama larga de cadouri de calitate, realizate manual, și va crea o veritabila atmosfera de sarbatori, in inima orașului. Copiii se pot intalni și anul acesta cu Moș…

- Adela Popescu a trebuit sa ia masuri de urgența pentru a pastra magia Craciunului pentru cei trei copii ai ei și ai lui Radu Valcan. Vedeta a a fost la un pas de a distruge bucuria legendei lui Moș Craciun, fara voia ei, dar a gasit metoda salvatoare la timp.

- Craciunul este o sarbatoare de care oricine se poate bucura. Copiii isi pregatesc listele de dorinte pentru Mos Craciun, iar adultii cauta cele mai avantajoase produse pentru a aduce bucurie pe chipurile celor mici. In aceasta perioada a anului este ideal sa iti pregatesti cadourile pentru cei dragi,…

- Deși monitorizarea calitații aerului este deficitara in Romania, mai multe orașe din țara noastra au intrat in topul celor mai poluate orașe din Europa. Aceste localitați se afla chiar pe locuri fruntașe. Iata ce oraș din Romania are cel mai greu de respirat aer, conform unui raport publicat anul trecut!