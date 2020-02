Stiri pe aceeasi tema

- In vederea infratirii dintre orasul Calarasi si orasul Gedera din Israel, la Muzeul Municipal Calarasi poate fi vizitata, in perioada 21 februarie - 13 martie 2020, expozitia: Un secol de istorie a kibbutz-urilor din Israel, eveniment ce precede infratirea orasului Calarasi cu localitatea Gedera din…

- • 80 de participanti, din cinci tari, la unul dintre cele mai competitive concursuri internationale de programare Luiza Radulescu Pintilie Timp de trei zile, in perioada 14-16 februarie, la Ploiesti se va desfasura cea de-a patra editia a competitiei Info (1) Cup – singurul concurs international de…

- Reapare periodic traznaia cu boierul de la Iași care in 1859 ar fi spus ”Eu sunt boier moldovan, roman e țaranul”. Și o vad la oameni de la care am pretenții, nu doar la tot soiul de adunați de prin gloata moldovenista de la Chișinau.

- "Cred ca ar trebui sa conlucreze foarte bine si cu Ministerul Agriculturii pe spatiile agricole, suprafetele mari agricole din jurul aglomeratiilor urbane care, in perioada secetoasa, nefiind cultivate, au un aport de praf catre aglomeratiile urbane", a spus Chirica, dupa o intrevedere avuta, luni,…

- Nascut pe 2 ianuarie 1816, satul Mușata, comuna Berezeni–Vaslui (a murit pe 3 martie 1886, in Iasi) ca fiu de preot, a deprins primele invataturi la scoli ecleziastice intre 1834-1841, a studiat dreptul la Viena, fiind bursier al statului roman; in 1842 – primea diploma de doctor in drept și filosofie;…

- 6 mai 1990 - Are loc primul Pod de Flori peste Prut. In cadrul actiunii, locuitorilor din Romania li s-a permis ca in ziua respectiva, intre orele 13 si 19, sa treaca Prutul in Moldova Sovietica fara pasaport si viza. De-a lungul frontierei de 700 km de pe Prut, au fost create opt puncte de trecere,…

- ■ de Ziua Nationala au fost prezente delegatii din Republica Moldova, Ucraina, Franta, Israel ■ "poporul roman e un popor primitor, dar este neiertator atunci cind cei care trec granitele tarii nu vin cu intentii bune", a spus primarul Chitic ■ "aceste poduri, pe care incercam sa le construim noi, administratiile…