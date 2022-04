Proteste pro-ruse au loc in mai multe orase germane. Autoritatile avertizeaza ca nu vor tolera propaganda de razboi. Aproximativ 600 de protestatari pro-rusi, intr-o coloana de 350 de masini, au pornit duminica intr-o demonstratie la Hanovra, in nordul Germaniei, unde a avut loc si o contramanifestatie de aproximativ 700 de persoane care sustineau Ucraina in centrul orasului, a anuntat politia locala. Coloana de masini, care arbora steaguri rusesti, dar si cateva steaguri germane, protesteaza fața de discriminarea din Germania fata de rusi in urma invaziei din Ucraina. Politia a declarat ca au…