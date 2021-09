Orașele din România care oferă cele mai atractive salarii Bucureștiul și județele Cluj și Timiș ofera cele mai atractive salarii pentru viitorii angajați, potrivit analizei a unei platforme online de recrutare. București este pe primul loc la cea mai mare oferta salariala medie, cu salarii cuprinse intre 950 și aproape 1400 de euro net, pentru poziții in domenii precum IT, Medicina, Vanzari, Management sau Construcții. La o diferența foarte mica este Clujul, pentru poziții similare. In județul Timiș, domeniile cu cele mai atractive oferte sunt IT, Marketing si Agricultura sau Zootehnie, cu salarii lunare nete intre 850 și 1.150 de euro net. Urmatoarele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

