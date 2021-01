Orașele care se sting și cele care înfloresc. Cum s-a schimbat topul primelor 20 orase în ultimii 20 de ani Avem orașe în care populația s-a redus la aproape jumatate în ultimii 20 de ani, așa cum în alte câteva orașe populația aproape ca s-a triplat, dupa cum arata datele transmise de Institutul Național de Statistica. În Bragadiru, creșterea numarului de locuitori este de peste 240%, în vreme ce în orașul sucevean Solca, populația aproape ca s-a înjumatațit. Din 320 de orașe, în 244 s-a înregistrat un recul al populației, în 10 orașe creșterea numarului de locuitori a fost sub 1%, iar în 66 de cazuri am asistat la o creștere mai… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

